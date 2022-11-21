На Аллее Героев в Волгограде готовятся к мощению брусчатки

Менять брусчатку на Аллее Героев начали в ноябре Фото: Екатерина СИМОХИНА

За окном туманы и срываются дожди, а в центре Волгограда продолжается благоустройство. Подрядчик меняет тротуарную плитку на Аллее Героев. Рабочие завершили демонтаж старой плитки и приступили к формированию основания под укладку новой брусчатки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда. Общая площадь мощения – 13 тысяч квадратных метров.

Тротуар на пешеходной зоне Аллеи Героев меняли в последний раз в 2000-х годах. Сейчас рабочие выявили, что брусчатку уложили неправильно.

- Плитка была уложена на песчаное основание вместо песчано-щебеночной подушки, из-за чего в процессе многолетней эксплуатации на ряде участков зафиксированы деформации, «волны» и выбоины, - отметили в мэрии.

Во время работ будет усилено основание тротуара. Подрядчик зальет бетонную «подушку» с армирующим каркасом, песчано-щебеночную смесь, после чего начнется укладка брусчатки. Кроме того, будут оборудованы траншеи под коммуникации, между улицей Чуйкова и проспектом Ленина заменят урны, скамейки, фонари. На все благоустройство Аллеи Героев, которое должно завершиться до конца года, будет потрачено 300 миллионов рублей.