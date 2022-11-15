В Волгограде арестовали узбека, изнасиловавшего женщину в Жилгородке

Подозреваемого арестовали. Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

В Волгограде Дзержинский районный суд 15 ноября 2022 года избрал меру пресечения 27-летнему гражданину Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании женщины на рынке в Жилгородке. Мужчине вменяют изнасилование и действия сексуального характера с применением насилия. В СИЗО он пробудет два месяца – до 6 января 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Судебное заседание проходило с участием переводчика, - рассказали в суде.

По версии следствия, 5 ноября 27-летний узбек напал на женщину на рынке на улице Краснополянской в Жилгородке и, угрожая убийством, изнасиловал.

Насильник попал на камеры наблюдения, установленные в районе, так что вскоре мужчину задержали полицейские. Решение суда подозреваемый еще может обжаловать.