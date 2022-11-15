В Волгограде изнасилование 35-летней женщины у рынка в Дзержинском районе попало на видео

Подозреваемого задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция задержала 27-летнего подозреваемого в изнасиловании женщины в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МВД, инцидент произошел ночью 6 ноября напротив Казачьего рынка. 35-летняя потерпевшая сразу после случившегося обратилась в правоохранительные органы.

Камеры наружного видеонаблюдения засняли момент, как парень напал на жертву возле торговых павильонов. Применив силу, он надругался над волгоградкой и поспешил скрыться места преступления.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего подозреваемого. По данному факту следственными органами регионального Управления СКР возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ, - прокомментировали в пресс-службе региональной полиции.