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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 8:19

В Волгограде изнасилование 35-летней женщины у рынка в Дзержинском районе попало на видео

Полиция задержала 27-летнего подозреваемого
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подозреваемого задержали.

Подозреваемого задержали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция задержала 27-летнего подозреваемого в изнасиловании женщины в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ГУ МВД, инцидент произошел ночью 6 ноября напротив Казачьего рынка. 35-летняя потерпевшая сразу после случившегося обратилась в правоохранительные органы.

Камеры наружного видеонаблюдения засняли момент, как парень напал на жертву возле торговых павильонов. Применив силу, он надругался над волгоградкой и поспешил скрыться места преступления.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего подозреваемого. По данному факту следственными органами регионального Управления СКР возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ, - прокомментировали в пресс-службе региональной полиции.