Волгоградская компания купила УАЗ для эвакуации раненых бойцов в зоне СВО на Украине

Волонтеры оказывают помощь участникам СВО. Фото: Елена Кожанова.

Волгоградская компания «700 шин» купила УАЗ для эвакуационной бригады 225-го гвардейского мотострелкового полка, находящейся в зоне СВО на Украине. Напомним, ранее в редакцию «КП-Волгоград» обратилась Елена Кожанова, рассказавшая о волонтерском движении в поддержку военнослужащих. Снаряжение, медикаменты, продукты питания, одежда – все это ежемесячно закупается на пожертвованные средства, также жители региона сами приносят необходимые вещи активистам. Около месяца назад военный врач написал Елене, что им срочно нужна машина для эвакуации раненых с поля боя. И вот нашлись неравнодушные люди.

- Компания «700 шин» за свой счет купила УАЗ в Москве. В ближайшие дни он прибудет в Волгоград, а на следующей неделе мы погрузим в него гуманитарный груз, собранный в этом месяце, и отправим на передовую для наших бойцов, - поделилась радостной новостью Елена Кожанова. - Помимо этого организация пожертвовала 100 тысяч рублей на закупку медикаментов.

Также волгоградка отметила, что благодаря освящению деятельность волонтерского движения многие люди оказывают помощь участникам СВО. Так, бизнес-леди из Волгограда, которая не хочет афишировать свое имя, закупила для военных спецодежду и спальники.

- Мы очень рады, что волгоградцы сплачиваются, ведь вместе мы сила! – говорит Елена. – До наступления зимы нам нужно передать военным 200 буржуек, ищем организацию, которая смогла бы изготовить печки. Также требуются запчасти для КамАЗов.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Реквизиты для медицинской и гуманитарной помощи: карта Сбербанк - 2202 2036 2855 4042 (Елена Вячеславовна К.)

Реквизиты сбора на квадрокоптеры, телевизоры, оптику: карта Сбербанка - 2202 2024 8367 8540, Тинькофф - 2200 7001 7341 7485 (Константин Евгеньевич Д.). При переводе в комментариях указывать: Пожертвование Z

Телефон для связи: +79064025599 (Елена).

КАК ЕЩЕ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ СВО

1. Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО (ссылка)

2. Акция «Тепло из дома» (ссылка)