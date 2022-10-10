«Это наши ребята, им нужно помочь»: волгоградские волонтеры отправляют бойцам сало, тушенку, носки и квадрокоптеры

Волонтеры из Волгограда по зову сердца помогают нашим солдатам, участвующим в спецоперации на Украине. Фото: Елена Кожанова.

Волонтеры из Волгограда по зову сердца помогают нашим солдатам, участвующим в спецоперации на Украине. Елена Кожанова вместе с единомышленниками вот уже четыре месяца передает бойцам на фронт все необходимое, начиная от домашней еды и заканчивая необходимым снаряжением. Женщина рассказала «КП-Волгоград», как и чем жители нашей области, да и всей страны, могут помочь военным.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»

Желание поддержать солдат у Елены появилось с самого начала СВО. Она просто не могла остаться в стороне. Мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, один из которых инвалид, очень сопереживала оказавшимся на фронте бойцам, хотела их чем-то поддержать.

- У меня родители живут в сельской местности. Я начала передавать продукты через нашу воинскую часть. Радовала мальчишек домашней едой. Готовила мясные рулеты, котлеты, солила сало, тушенку, - говорит Елена. – И вот однажды мне позвонили друзья, просили помочь с обезболивающими средствами для раненых бойцов. Я поняла, что ситуация серьезная.

После этого Елена связалась с питерскими и московскими волонтерами, которые уже имели опыт в таких вопросах. Так пришла идея собрать группу волгоградских активистов.

Бойцы получают амуницию и нужное снаряжение. Фото: Елена Кожанова.

- Кто, если не мы? Это наши ребята, им нужно было помочь. Мысли о том, что их ждет и поддерживает вся Россия, дают силы, - рассуждает Елена. – Как оказалось, в Волгограде уже была такая группа в соцсетях. Так я познакомилась с Константином.

По словам Елены, нужно все: от носков до тепловизоров. Волонтеры получают запросы с фронта и распределяют полученные средства. Стараются ничего не упустить.

- Сейчас у меня огромный список. Зима на носу, нужна теплая одежда, провизия, предметы первой необходимости, квадрокоптеры, радиостанции, тепловизоры, средства ночного видения. Отдельная статья расходов – медицина. На прошлой неделе нам пришел срочный запрос на гемостатические губки. С их помощью останавливают кровотечения из глубоких ран. Но если раньше мы их закупали по 90 рублей, то на прошлой неделе цены в аптеках города выросли вдвое! Меня это очень возмущает. Для кого-то это финансовая нажива, а для нас – кровавые слезы, - вздыхает Елена.

Неравнодушная волгоградка предоставила волонтерам бесплатный склад. Фото: Елена Кожанова.

Сначала Елена складировала все это добро у себя дома, но одна неравнодушная волгоградка, узнав о волонтерах, бесплатно предложила помещение.

«МЕДИКАМ НУЖЕН УАЗ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РАНЕНЫХ»

Сейчас в сообществе более шести тысяч человек. Это совершенно разные люди с разным статусом, но их объединяет одно – сделать все, чтобы солдаты почувствовали поддержку тыла. По словам Елены, приходят разные переводы.

Передают на фронт квадрокоптеры и другую технику. Фото: Елена Кожанова.

- Кто-то переводит 8 рублей, и это для нас очень ценно. Очень тронул подвиг пенсионерки – медика, которая передала нам 20 тысяч рублей, - продолжает Елена.

Люди жертвуют не только деньги, но и уже купленные вещи, питание. Для этого связываются с активистами, которые приезжают и забирают подарки солдатам.

- У нас сейчас тридцать «помогаторов». Волонтеры ездят по городу к тем, кто хочет помочь. Это делается ради безопасности самого склада, где также совершенно бесплатно наши активисты сортируют, упаковывают посылки.

Фото: Елена Кожанова.

В сентябре волонтеры собрали больше миллиона рублей, все до копейки уйдет на нужды военных.

- Недавно медик, который спасает наших ребят, написал: «Мне стыдно об этом писать, но нам нужна машина для вывоза раненых с поля боя». Это либо УАЗик, либо «скорая» на дизельном топливе, - рассказала Елена.

В свою очередь наша редакция передала эту информацию в региональный Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, который как раз занимается оказанием всей необходимой помощи нашим фронтовикам.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Реквизиты для медицинской и гуманитарной помощи: карта Сбербанк - 2202 2036 2855 4042 (Елена Вячеславовна К.)

Реквизиты сбора на квадрокоптеры, телевизоры, оптику: карта Сбербанка - 2202 2024 8367 8540, Тинькофф - 2200 7001 7341 7485 (Константин Евгеньевич Д.). При переводе в комментариях указывать: Пожертвование Z

Телефон для связи: +79064025599 (Елена).

КАК ЕЩЕ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ СВО

1. Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО (ссылка)

2. Акция «Тепло из дома» (ссылка)