УАЗ для эвакуации раненых и 200 буржуек: волонтеры просят волгоградцев помочь участникам СВО

Фото: Елена Кожанова.

Автомобиль типа «Соболь» или «УАЗ», а также 200 буржуек нужны для участников спецоперации на Украине из Волгоградской области. В редакцию volgograd.kp.ru обратилась волонтер Елена Кожанова с просьбой помочь в поиске машины и печей. По словам волгоградки, которая с начала СВО помогает нашим бойцам, эвакуационная бригада 225-го гвардейского мотострелкового полка попросила фургон, для перевозки раненых с поля боя в безопасное место.

- Возможно кто-то захочет пожертвовать автомобиль, ржавеющий на заднем дворе на благое дело. Требования к машине: дизельный двигатель, полный привод, фургон, рабочее техническое состояние., ремонтопригодность. Лучше всего под условия подходит «Соболь» с дизелем и «УАЗ 452», - пояснила Елена.

Отметим, что волонтеры собирают средства и могут оплатить транспорт, если цена будет приемлемой. Также бойцам очень нужны буржуйки. Впереди сильные морозы.

- Нам нужно 200 печей. Требуются инициативные мужчины, кто безвозмездно возьмётся за изготовление печей из стали на отработанном масле. По профилю деятельности это будет проще сделать компаниям, занимающимся вентиляцией, изготовлением бань и печей, металлообработкой. Возможно, отзовется руководитель какого-либо предприятия, который хочет помочь нашим военнослужащим. Мы можем оплачивать себестоимость товара, - уточнила Елена.

Напомним, что в Волгоградской области создан в региональный Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Ранее мы уже передавали запрос на автомобиль, о котором просят военные медики.