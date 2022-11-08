В Волгоградской области подвели итоги учений по гражданской обороне

В Волгограде устроили учения в подземке СТ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вечером 8 ноября губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании подвел итоги комплексных межведомственных учений по гражданской обороне в Волгограде и области. Как отметил глава региона, все задачи чиновники и силовики выполнили, хотя вопросов возникло много, особенно по оповещению населения о местонахождении укрытий и убежищ, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

«Все учебные вопросы отработаны в полном объеме. У нас есть вопросы по оповещению, по информированию населения о нахождении различного рода укрытий и убежищ. Но система управления регионом, система управления муниципальными образованиями в режиме учений по гражданской обороне работает, функционирует», – отметил Андрей Бочаров.

Подводя итоги учений, губернатор заслушал доклады руководителей муниципалитетов, регионального главка МЧС, промышленных предприятий. Теперь в течение двух недель власти проанализируют, достаточно ли имеющихся убежищ и сколько из них нужно привести в порядок, какая понадобится техника, оборудование и снаряжение для ликвидации ЧС и их последствий. По словам губернатора, задача властей на сегодня - вовремя понять, что еще нужно сделать, чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций по максимуму защитить население. Пока же большинство волгоградцев говорят, что 8 ноября попросту не услышали сигнала тревоги.

Напомним, отрабатывали на масштабных учениях оповещение населения об опасности, эвакуацию и укрытие людей, в том числе в подвалах жилых домов и метротраме, и многое другое.