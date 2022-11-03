Волгоградская полиция нашла 16-летнюю школьницу, сбежавшую из дома к другу

Полиция нашла 16-летнюю девочку из Светлого Яра Фото: Александр ПАНОВ

Полиция нашла 16-летнюю девочку из Светлого Яра Волгоградской области, которая пропала 2 ноября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, школьница сбежала из дома к своему другу. Родители обратились в правоохранительные органы накануне. Они рассказали, что вечером дочь ушла в неизвестном направлении, на звонки не отвечала.

- Полицейские выяснили, что подросток, поссорившись с родителями, решила начать самостоятельную жизнь. С этой целью она отключила сотовый телефон и, воспользовавшись рейсовым автобусом, отправилась к своему другу, - уточнили в полиции.

Школьницу нашли в Дзержинском районе в Волгограде в квартире ее знакомого. В настоящий момент девочка дома, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, с 21 октября ведутся поиски двух сестер из поселка Новостройка Палласовского района.