В Волгоградской области ищут двух сбежавших из дома сестер 14 и 16 лет

Фото: Лиза Алерт.

Полиция и волонтеры ведут поиски двух сестер из поселка Новостройка Палласовского района Волгоградской области. 14-летняя Перуза и 16-летняя Алнытай Сагиндиковы ушли из дома 21 октября. Вот уже две недели о местонахождении школьниц ничего неизвестно. Родственники обратились в правоохранительные органы, а поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей региона обратить внимание на ориентировку и сообщить любую важную информацию.

Известно, что девочки уже не раз убегали из дома. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», подростки могут находиться в любой точке области. Не исключено, что сестры могли уехать в другой регион.

Младшая из сестер была одета в джинсовую куртку, джинсы и кроссовки черного цвета. У нее карие глаза и русые волосы. У старшей волосы покрашены в черно-розовый цвет. На ней были белая ветровка, серые штаны и светлые кроссовки.

Телефоны для связи: 112 и 8-800-700-54-52.