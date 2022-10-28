В Волгограде после аварии развозят воду в больницы и жилые дома

Воду решили отключить, чтобы быстрей ликвидировать аварию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из-за крупной коммунальной аварии на канализационном коллекторе залило фекальными стоками недавно благоустроенный склон поймы реки Царицы и Нулевую продольную. А Ворошиловский и Советский районы областного центра остались без питьевой воды. Сначала подвоз воды обеспечат к социальным учреждениям, в первую очередь – к больницам .потом водовозки поедут в жилой сектор, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях водоснабжения».

На период проведения работ организован подвоз воды, задействовано около 30 единиц [водовозок]. В первую очередь подвоз воды осуществляется к учреждениям здравоохранения, в дальнейшем транспорт пойдет в жилой фонд, - рассказал главный инженер компании Игорь Стоматов.

Сейчас аварийные бригады продолжают работать на склоне поймы Царицы, где обрушился бетонный канал, в котором проходят две трубы канализации. Фекалии мощным потоком выливаются из одного коллектора, который прорвало после обрушения свода.