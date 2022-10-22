В Волгограде «Спартак-Нальчик» разгромил «Ротор»

Ротор не смог порадовать болельщиков. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В субботу, 22 октября 2022 года, волгоградский «Ротор» принимал на «Волгоград Арене» соперников из футбольного клуба «Спартак-Нальчик», но не смог порадовать болельщиков и заработать очки. Матч 14-го тура Второй лиги завершился с разгромным счетом 1:4, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Футболисты в первом тайме не обошлись без голов. Команды ушли на перерыв со счетом 0:0. Зато второй матч выдался пробивным. На 54-й минуте открыл счет полузащитник команды гостей Расул Жангуразов. Спустя пять минут «Ротор» ответил голом Никиты Кармаева. Второй мяч в ворота сине-голубых на 69-й минуте отправил Алан Хачиров, третий – Тамаз Топурия (77’). И в компенсированное время волгоградцы пропустили четвертый гол в исполнении Анзора Хутова.

По итогам матча «Ротор» остается на третьем месте с 27 очками.

Следующий матч «Ротор» проведет на выезде. Сине-голубые 29 октября встретятся с клубом «Машук-КМВ» из Пятигорска.