На Украине погиб старший сержант из Волгоградской области Николай Спирин

Фото: пресс-служба администрации Камышина.

Военнослужащий из Волгоградской области Николай Спирин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Печальную весть сайту volgograd.kp.ru в сообщили пресс-службе администрации Камышинского района, где родился и вырос защитник.

«Старший сержант Николай Спирин мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования», - добавили в администрации города.

Добавим, что несколько дней назад в Котельниковском районе простились с 20-летним Кириллом Смоленцевым.