В Волгограде над бульваром проспекта Жукова появится рукотворное звездное небо

Фото: пресс-служба мэрии.

Последним штрихом масштабного обновления бульвара на проспекте имени Жукова в Дзержинском районе Волгограда станет красивая иллюминация в виде звездного неба. По вечерам, сидя на новой лавочке или прогуливаясь по парку, волгоградцы будут вспоминать уроки астрономии и рассказывать детям о расположении планет в нашей солнечной системе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, на металлической конструкции, высота которой достигнет пяти метров, установят 18 светодиодных консолей – известные созвездия и все планеты со спутниками. Сделают это в ближайшее время.

- До 19 октября в ходе открытого аукциона МБУ «ЖКХ Дзержинского района» отберет подрядную организацию для выполнения работ, - отметили в администрации.

Напомним, реконструкция парковой зоны на проспекте Жукова велась последние пару лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас волгоградцы с огромным удовольствием гуляют по бульвару, ведь он еще никогда не был так красив. Тут полностью поменяли тротуары, обновили асфальт. Уложили газон, высадили кустарники и деревья, поставили 170 фонарей и 77 камер видеонаблюдения, а также кованные арт-объекты, рядом с которыми фотографируются молодожены А на оставшиеся средства решили поставить иллюминацию.