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Политика19 октября 2022 13:27

Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине 20-летнего Кирилла Смоленцева

Военнослужащий погиб в бою 12 октября
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память! Фото: администрация Котельниковского района

Вечная память! Фото: администрация Котельниковского района

Сегодня, 19 октября, в хуторе Семичный Волгоградской области проводили в последний путь 20-летнего военнослужащего Кирилла Смоленцева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Котельниковского района, солдат погиб в ходе спецоперации на Украине. Печальное известие родственникам молодого бойца сообщили 12 октября.

Проститься с молодым солдатом пришло все село – близкие, одноклассники, друзья. Рота почетного караула отдала воинские почести.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего.