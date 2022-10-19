Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине 20-летнего Кирилла Смоленцева

Вечная память! Фото: администрация Котельниковского района

Сегодня, 19 октября, в хуторе Семичный Волгоградской области проводили в последний путь 20-летнего военнослужащего Кирилла Смоленцева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Котельниковского района, солдат погиб в ходе спецоперации на Украине. Печальное известие родственникам молодого бойца сообщили 12 октября.

Проститься с молодым солдатом пришло все село – близкие, одноклассники, друзья. Рота почетного караула отдала воинские почести.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным погибшего военнослужащего.