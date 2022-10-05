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Общество5 октября 2022 5:43

В Волгограде уволили вице-мэра Владимира Сидоренко, обвинявшегося в превышении должностных полномочиях

Он написал заявление в связи с переходом на новую работу
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Владимир Сидоренко нашел более интересную работу.

Владимир Сидоренко нашел более интересную работу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация Волгограда сообщила об увольнении одного из заместителей главы Волгограда. Вице-мэр Владимир Сидоренко написал заявление об уходе в связи с переходом на новую работу. Какую – не сообщается.

Владимир Сидоренко стал известен широким массам не только из-за своей работы, но и из-за уголовного дела, которое в отношении него возбудили. Еще в 2020 году он подписал акт сдачи в эксплуатацию трехэтажного здания, которое построено не было. Благодаря этому владелец объекта получил в собственность и землю под ним, хотя до этого был лишь арендатором. За росчерк пера в мае 2022 года Сидоренко вменили превышение должностных полномочий. Но уже в августе его прекратили. Адвокат обвиняемого на суде попросил прекратить преследование в связи с истечением сроков давности – более двух лет. По этой статье такое возможно. Гособвинитель был на удивление добр и возражение на суд не высказал. В итоге в отношении тогда еще вице-мэра уголовное дело прекратили.