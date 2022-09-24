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Общество24 сентября 2022 19:51

Призывная комиссия Волгоградской области сообщила о четверых отправленных домой ошибочно мобилизованных

Мужчин вернули домой в связи с несоответствием критериям отбора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Каждый день из волгоградских военкоматов отправляют на сборные пункты автобусы с мобилизованными. Кадр видео.

Каждый день из волгоградских военкоматов отправляют на сборные пункты автобусы с мобилизованными. Кадр видео.

За сутки 24 сентября призывная комиссия Волгоградской области по частичной мобилизации сообщила о четверых отправленных домой резервистах. Среди тех, кого призвали и отправили на полигон по ошибке, двое мужчин из Клетского района, один из Калачевского района и один из Дзержинского района Волгограда, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

25 сентября военные доставят домой 51-летнего Владимира Черячукина из Клетского района, который получил повестку и пришел в военкомат 21 сентября. Уже на сборном пункте у мужчины проверили все документы и освободили от частичной мобилизации. Причина – «несоответствие критериям отбора».

Также 25 сентября вернется домой с полигона Прудбой отец четверых детей Александр Шехманов из Калачевского района. Уже 24 сентября родные должны были встретить еще двоих ошибочно мобилизованных - 58-летнего директора Калмыковской школы Александра Фальтина из Клетского района и Александра Ермолаева из Волгограда.