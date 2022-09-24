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Общество24 сентября 2022 15:21

В Волгоградской области вернули домой незаконно мобилизованного 58-летнего директора школы

Скоро Александр Фальтин и еще двое мобилизованных по ошибке вернутся домой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Директор школы вернется со сборов через два дня. Фото: соцсети

Директор школы вернется со сборов через два дня. Фото: соцсети

В Волгоградской области продолжают исправлять допущенные в ходе частичной мобилизации ошибки, когда под призыв попадают не служившие, возрастные и с серьезными диагнозами резервисты. Так, 24 сентября стало известно о том, что больного диабетом 58-летнего директора Калмыковской средней школы Клетского района Александра Фальтина после проверки документов отпустили домой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в призывной комиссии Волгоградской области по частичной мобилизации.

- 58-летний житель Клетского района Александр Фальтин освобождён от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов, - отметили в комиссии.

Как рассказал глава Клетского района Александра Игнатченко, уже 24 сентября родные будут встречать дома Александра Фальтина.

Повестка директору школы пришла 21 сентября. Утром следующего дня он уже был в пункте мобилизованных в Серафимовиче. На выяснение всех обстоятельств ушло два дня.

Также по состоянию здоровья комиссия признала негодным к службе жителя Дзержинского района Волгограда Александра Ермолаева. Он также сегодня едет домой. Плюс к этому от частичной мобилизации в освободили жителя Калачевского района Александра Шехманова, у которого четверо детей. Он вернется с полигона Прудбой 25 сентября.

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