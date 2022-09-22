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Общество22 сентября 2022 15:12

Аллею Героев в Волгограде закроют для пешеходов

Тротуар перегородят на время реставрации мемориала
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Два мемориала на аллее должны отреставрировать в этом году.

Два мемориала на аллее должны отреставрировать в этом году.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на Аллее Героев начали ставить забор вокруг мемориала в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы. Памятник закрывают на реставрацию, а пешеходную зону на аллее на время работы спецтехники закроют для прохода от улицы Советской до улицы Чуйкова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

На мемориале героям восстановят разрушенную облицовку на шести вертикальных и четырех горизонтальных стелах, а также на клумбах. Некоторые плиты заменят на новые. После почистят надписи и макеты орденов и медалей. Отреставрируют и братскую могилу воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии. Завершить работы обещают к октябрю.