Аллею Героев в Волгограде закроют для пешеходов

Два мемориала на аллее должны отреставрировать в этом году. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде на Аллее Героев начали ставить забор вокруг мемориала в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы. Памятник закрывают на реставрацию, а пешеходную зону на аллее на время работы спецтехники закроют для прохода от улицы Советской до улицы Чуйкова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

На мемориале героям восстановят разрушенную облицовку на шести вертикальных и четырех горизонтальных стелах, а также на клумбах. Некоторые плиты заменят на новые. После почистят надписи и макеты орденов и медалей. Отреставрируют и братскую могилу воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии. Завершить работы обещают к октябрю.