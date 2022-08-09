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Общество9 августа 2022 8:54

В Волгограде нашли подрядчика для восстановления разрушенного мемориала на Аллее Героев

Компания «Реновацио» также приведет в порядок братскую могилу на площади Ленина
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Монумент наконец-то приведут в порядок.

Монумент наконец-то приведут в порядок.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в разгаре реализация программы по восстановлению памятников, которую запустили накануне празднования 80-летия Сталинградской Победы. Стало известно, кто приведет в порядок «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы» на Аллее Героев. Мимо него ежедневно ходят сотни и тысячи горожан и гостей города, удивляясь тому, как можно было запустить объект до такого состояния. В мэрии Волгограда сайту volgograd.kp.ru сообщили, что реставрацией монумента займется компания «Реновацио».

Эта же фирма займется восстановлением «Братской могилы, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда» на площади Ленина. Подрядчика выбрали в ходе конкурсных процедур.

- На Аллее Героев специализированной организации предстоит заменить плиты из натурального камня на шести вертикальных и четырех горизонтальных стелах, очистить бронзовые буквы и макеты орденов и медалей. Помимо этого, рабочие восстановят облицовку восьми цветочных клумб, а также напольное покрытие из черного гранита на площади свыше 200 квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.

Городские власти отмечают, что у подрядчика есть не только все необходимые документы и лицензии, дающие право работать с объектами культурного наследия, но и опыт. В 2018 организация благоустраивали территорию у «Гасителя», в прошлом году восстановила «Братскую могилу воинов 62 и 65-й Армий» в парке Гагарина на Красном.

Работы по реставрации двух мемориалов компания должна успеть завершить к октябрю.