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Общество22 сентября 2022 10:13

Фейк о проверке авто с водителями-мужчинами опровергла полиция Волгограда

Волгоградцев призывают черпать информацию исключительно из официальных источников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В полиции опровергли фейковую новость об остановке на дорогах.

В полиции опровергли фейковую новость об остановке на дорогах.

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Главное управление полиции по Волгоградской области со ссылкой на официальное сообщение МВД России опубликовало опровержение фейка, появившегося следом за указом о частичной мобилизации. В сообщении отмечают, что гуляющий по социальным сетям скан указания ГУОБДД МВД России об остановке легковых автомобилей с водителями-мужчинами и направлении их в военкоматы является фейком, а содержащиеся в «документе» сведения – ложными, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Волгоградцев и жителей других регионов России призывают доверять только официальным источникам, а не непроверенной информации в интернете.

Напомним, после указа президента о частичной мобилизации губернатор Андрей Бочаров возглавил комиссию по призыву в Волгоградской области. Этой теме посвятили несколько совещаний. Волгоградцы уже получили первые повестки. Смотрите, как проходит призывная комиссия и как сами жители региона к этому относятся.

Это фейк, предупреждают в полиции. Фото: МВД России

Это фейк, предупреждают в полиции. Фото: МВД России

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