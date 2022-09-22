Четкого исполнения указа о частичной мобилизации потребовал Бочаров от волгоградских военкоматов

Фото: АВО

Спустя сутки после указа президента о частичной мобилизации губернатор Андрей Бочаров, который возглавил комиссию по призыву в Волгоградской области, провел рабочее совещание с военкомами и чиновниками. По видеоконференцсвязи от военкоматов глава региона потребовал четкого исполнения указа и неформального подхода к частичной мобилизации, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе губернатора.

- Обращаю ваше внимание на неукоснительное выполнение указа президента и исключение равнодушного, формального отношения военных комиссариатов и призывных комиссий к выполнению поставленных президентом России задач, - заявил Андрей Бочаров.

Обсуждали, каким образом будет идти частичная мобилизация в Волгограде и области, главы городов и районов региона, руководители военных комиссариатов и отделов МВД. Накануне совещались и члены призывной комиссии области.

Тем временем, волгоградцам, подлежащим первоочередной мобилизации, приходят первые повестки. Смотрите, как проходит призывная комиссия и как сами жители региона к этому относятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Частичная мобилизация в России в 2022 году: кто имеет право на отсрочку, кого не призовут на службу (подробности).

Кто подлежит частичной мобилизации в России в первую очередь (подробности).