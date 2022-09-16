В Волгограде распродают билеты на ParkSeason Fest 2022

Фестиваль на стадионе, который много раз переносили, все же состоится. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Меньше суток осталось до второго музыкального фестиваля ParkSeason Fest 2022, который пройдет на стадионе «Волгоград Арена» 17 сентября 2022 года. Волгоградцы услышат часовые выступления звезд – Лепса и Бутусова, Чиж&СО и «Кино». До полуночи 16 сентября 2022 года билет можно купить с 70% скидкой, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Промокод SOCIAL70 действует для наших читателей на билеты на ParkSeason Fest 2022 на любые места трибун С и D, а также в фанзону и танцпол. На места на трибуне А он не распространяется. Приобрести билеты на фестиваль со скидкой можно на сайте vlg.kassir.ru.

Стоимость билетов на галерку начинается от 2400 рублей, на танцпол – 2700, в фанзону - 3600. Самые дорогие билеты в ложи стадиона, который на этот вечер станет концертной площадкой, – до 16 500 рублей.

Добраться на фестиваль и обратно из южных районов можно на электричке.