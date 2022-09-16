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Общество16 сентября 2022 11:44

На фестиваль ParkSeason Fest 2022 в Волгограде повезут электрички

Масштабное музыкальное событие состоится 17 сентября 2022 года на «Волгоград Арене»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Из южных районов и обратно на фест можно доехать электричкой. Фото: ПривЖД

Из южных районов и обратно на фест можно доехать электричкой. Фото: ПривЖД

В эту субботу, 17 сентября, в Волгограде пройдет музыкальный фестиваль ParkSeason Fest 2022. Желающие послушать Лепса, Бутусова, Чиж&СО, «Кино» и другие группы, смогут доехать до стадиона «Волгоград Арена» и обратно на электричках, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании Волгоградтранспригород.

К началу фестиваля жителей южных районов города довезет поезд №6722/6721 Шпалопропитка – Аэропорт, из Красноармейского состав отправится в13.06 на Мамаевом кургане будет в 14.06. С севера пойдет электричка №6311 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка. От конечной отправление в 13.59 с прибытием на Мамаев курган в 14.17.

Домой волгоградцев на юг города повезет электричка №6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка. От Мамаева кургана поезд отправится в 22.45.