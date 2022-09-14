Владимир Бондаренко покинул должность главного режиссера волгоградского НЭТа

Фото: Волгоградский молодежный театр

Владимир Бондаренко покинул пост главного режиссера волгоградского НЭТа. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал сам деятель культуры.

- Ситуация в коллективе вышла из плоскости рабочих отношений. Мы с супругой, которая работала в НЭТе актрисой, приняли решение подать заявление об увольнении по собственному желанию, - прокомментировал Владимир Бондаренко.

Признается, что решение было непростым, но единственно верным.

- Родители впервые привели меня в НЭТ в два года. Я там практически вырос. Здание театра для меня дороже, чем мой дом. Вся моя жизнь была связана с этим театром. Сложное решение, - говорит Владимир Бондаренко.

По словам режиссера, он продолжит работу в Волгограде, только в другом месте.

Напомним, Владимир Бонадренко после 9 лет работы в «молодежке» уволился из-за разногласий в коллективе. В НЭТ в качестве главного режиссера был назначен в 2019 году. До этого много и плодотворно работал актером в разных волгоградских театрах.