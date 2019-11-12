Главным режиссером НЭТа стал Владимир Бондаренко

СЕГОДНЯ 19:06 2019-11-12T19:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В культурной сфере Волгограда настоящая революция - сменились почти все руководители, начиная от главы областного комитета до директоров театров и филармонии. Сегодня, 12 ноября, утвердили и кандидатуру нового главного режиссера НЭТа. Эту должность займет Владимир Бондаренко. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном комитете культуры.

Напомним, что после смерти Отара Джангишерашвили, который был главным творцом в НЭТе на протяжении почти 30-ти лет, театр никак не мог найти нового вдохновителя. И вот выбор пал на Бондаренко, который работает в театре с 1999 года и сыграл на этой сцене уже более семидесяти ролей.

Вот, что рассказывают в Владимире Бондаренко в пресс-службе облкомкультуры. Родился и вырос в актерской волгоградской семье. Отец Владимир Петрович Бондаренко и мать Вера Павловна Семенова – ведущие актеры Волгоградского театра имени Горького, любимцы волгоградской публики. Окончил театральный факультет Воронежского государственного института искусств. Из воронежского ТЮЗа перебрался в волгоградский ТЮЗ. А потом - в НЭТ.

Сегодня Владимира Бондаренко в новой должности представили коллективу заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков и председатель комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых.

ДОСЬЕ "КП"

За одиннадцать лет на сцене НЭТа Владимир Бондаренко сыграно более семидесяти ролей. Здесь он проводит и первые режиссерские опыты: 1988 год – «Колышки для козы» по пьесе Хмелика и 1990 – «Будьте здоровы!» по пьесе Шено на сцене Волгоградского ТЮЗа.

В 1993 году Бондаренко выступил сорежиссером российско-немецкого проекта с труппой «Фолксбюне» в Кельне по пьесе Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна», в 1996 году поставил дипломный спектакль «Медведь» по Чехову для выпускного курса в Волгоградском государственном институте искусств и культуры. В 1994 году Бондаренко читает курс лекций по системе Станиславского в Кельнской театральной академии. В 2006 году поставил антрепризный спектакль «Чарли и шоколадная фабрика» по повести Роальда Даля.

В 2012 году Владимир Бондаренко становится художественным руководителем Волгоградского молодежного театра. Он является исполняющим обязанности председателя Волгоградского отделения Союза театральных деятелей РФ.

В 1998 году он награжден Знаком «За достижения в культуре», в 1999 – удостоен звания заслуженный артист России, в 2009 – становится лауреатом Государственной премии Волгоградской области в сфере культуры и искусства в номинации «Театральное искусство», в 2010 – награждается медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. Кроме того, Владимир лауреат конкурса «Провинциальная муза».

ИСТОЧНИК KP.RU