По собственному желанию: уволился худрук Волгоградского молодежного театра Владимир Бондаренко

Фото: Волгоградский молодежный театр

В Волгоградском молодежном театре будет новый художественный руководитель. Занимаемый эту должность около девяти лет Владимир Бондаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 8 апреля он больше не худрук «молодежки». Однако Владимир Бондаренко продолжит сотрудничество с театром в качестве режиссера и актера, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Он играет роль Свидригайлова в одноименном спектакле.

По информации «КП-Волгоград», причиной увольнения мог стать конфликт с руководством театра. Напомним, Владимир Бондаренко стал художественным руководителем Волгоградского молодежного театра в 2012 году. Теперь заслуженный артист России сосредоточится на работе в Новом экспериментальном театре. С 2019 года он является главным режиссером НЭТа. Но этой должности Владимир Бондаренко сменил Никиту Ширяева.