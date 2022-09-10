Где перекроют дороги в Волгограде в День города 10 и 11 сентября 2022 года

Дороги перекроют в центре на два дня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде 10 и 11 сентября 2022 года отмечают День города. Праздничные мероприятия охватят всю Центральную набережную и площадь Павших Борцов. Из-за этого в центре города перекроют все дороги, ведущие к ним. Сайт volgograd.kp.ru публикует схему перекрытия дорог в Волгограде на День города 10 и 11 сентября 2022.

Нулевую продольную в Волгограде 10 и 11 сентября 2022 с утра и до ночи перекроют от улицы Калинина до 7-й Гвардейской. Закроют движение транспорта и на прилегающих к набережной улицах Чуйкова, Советской, Краснознаменской. Также пешеходной зоной станет площадь Павших Борцов и все примыкающие к ней улицы - Гоголя, Володарского, Мира, Аллея Героев.

При этом в часы, когда пешеходный поток в районе проведения праздничных мероприятий будет незначительным, второстепенные проезды могут открыть для движения, пояснили в мэрии.

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