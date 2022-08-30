В Волгограде планируют продлить линию скоростного трамвая

В Волгограде хотят продлить линию скоростного трамвая Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде решили увеличить линию скоростного трамвая. Ее продлят на севере областного центра. «Метроэлектротранс» выступает заказчиком на электронном аукционе, на котором выберут подрядчика для проведения инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации реконструкции линия скоростного трамвая. Начальная цена торгов составляет 63 миллиона 896 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на информацию на портале госзакупок.

Согласно документации, реконструкция линии скоростного трамвая планируется на участке от улицы Землянского до площади Дзержинского. Кроме того, в Тракторозаводском районе маршрут СТ будет продлен до улицы Михайлова – примерно на 1,5 километра. Подрядчику при проведении инженерных изысканий и подготовке проекта необходимо будет предусмотреть строительство конечной и диспетчерской станций на улице Михайлова, обновление трамвайной линии на двух участках – от стадиона «Монолит» до остановки «Завод Баррикады», включая разворотные кольца, а также от стадиона «Монолит» до улицы Землянского. Общая протяженность линии СТ, на которой пройдет реконструкция, составит 19,65 километра. Во время работ планируется построить новую тяговую подстанцию, отремонтировать системы водоотведения и видеонаблюдения, посадочные платформы с установкой павильонов.

Заявки для участия в аукционе будут принимать до 1 сентября. После определения подрядчика и подписания с ним контракта он должен выполнить работы по инженерным изысканиям и подготовке проекта реконструкции линии скоростного трамвая с продлением на улице Михайлова до 31 марта 2023 года.

Напомним, ранее в Волгограде с нарушениями сроков была отремонтирована наземная часть линии СТ между конечной станцией «ВГТЗ» и остановкой «Стадион Монолит».