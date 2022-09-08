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Происшествия8 сентября 2022 10:13

В Волгограде молодой парень устроил стрельбу на остановке ЖБИ

Подозреваемому грозит штраф за разбитое стекло павильона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подозреваемому грозит штраф за разбитое стекло павильона

Подозреваемому грозит штраф за разбитое стекло павильона

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала 22-летнего парня, устроившего стрельбу на остановке общественного транспорта ЖБИ в Дзержинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, инцидент произошел 4 сентября в полночь.

- Мы остановились, чтобы передохнуть. Начали играться с пневматическим пистолетом. Я достал его, стал в землю стрелять, а отскочило в друга. Когда я подошел к нему извиниться, оставил пистолет в сторону и случайно произвел выстрел в остановочное стекло. Раскаиваюсь, - пояснил молодой человек.

Ущерб от разбитого стекла остановочного павильона оценили в 15 тысяч рублей. На задержанного возбудили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Добавим, что сам парень живет в Городище, ранее он уже был судим.