В Волгограде молодой парень устроил стрельбу на остановке ЖБИ

Подозреваемому грозит штраф за разбитое стекло павильона Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда задержала 22-летнего парня, устроившего стрельбу на остановке общественного транспорта ЖБИ в Дзержинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, инцидент произошел 4 сентября в полночь.

- Мы остановились, чтобы передохнуть. Начали играться с пневматическим пистолетом. Я достал его, стал в землю стрелять, а отскочило в друга. Когда я подошел к нему извиниться, оставил пистолет в сторону и случайно произвел выстрел в остановочное стекло. Раскаиваюсь, - пояснил молодой человек.

Ущерб от разбитого стекла остановочного павильона оценили в 15 тысяч рублей. На задержанного возбудили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Добавим, что сам парень живет в Городище, ранее он уже был судим.