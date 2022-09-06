В Волгограде на видео попала стрельба подростков на остановке

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полиция разыскивает группу молодых людей, которая устроила стрельбу в Дзержинском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в 23.10 4 сентября компания подростков стояла на остановке «ЖБИ» по улице Исторической. Один из парней держал в руке предмет, похожий на пистолет, в какой-то момент произошел выстрел, после чего разбилось стекло у остановочного павильона. Осколки полетели на собравшуюся компанию. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

Полицейские устанавливают личности подростков, которые умышленно повредили остановку.

- Волгоградцев, обладающих информацией о личности злоумышленников, просят сообщить сведения о них в Отдел полиции №3 (Дзержинский район) Управления МВД России по г. Волгоград по тел. 8 (8442) 93-75-02, 8 (8442) 36-60-60, - отметили в региональном Главке МВД.