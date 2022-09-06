На День города в Волгограде пустят дополнительную электричку на юг

Электричка развезет горожан по домам после салюта. Фото: ПривЖД

В День города, 10 сентября 2022 года, на Центральной набережной Волгограда пройдет праздник, концерт Владимира Преснякова и салют. После их окончания волгоградцев на юг города отвезет дополнительная городская электричка Волгоград-1 – Шпалопропитка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Электричка №6329 отправится с пригородного вокзала Волгоград-1 в 22.50, на конечной станции Шпалопропитка пассажиры будут через час - в 23.50.

Усилят в праздничную субботу и другие маршруты городского общественного транспорта. Дороги в центре перекроют, так что на электричке, трамвае или троллейбусе добраться домой будет проще, чем на своем авто.

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