Глава СКР Бастрыкин организовал проверку из-за отмены троллейбуса №18 в Волгограде

Волгоградцы пожаловались Александру Бастрыкину на отмену троллейбуса №18 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Активные жители Волгограда, которые не могут смириться с отменой троллейбуса №18, дошли до главы Следственного комитета России. Горожане, проживающие в Кировском и Советском районах, написали обращение Александру Бастрыкину. Председатель СКР поручил организовать проверку по обращению жителей Волгограда с жалобой на разрушение транспортной инфраструктуры. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

- Жители утверждают, что неустановленными лицами проводилось целенаправленное разрушение энергохозяйства троллейбусного движения, что повлекло причинение ущерба городскому хозяйству и нарушение прав жителей Кировского района Волгограда, - отметили в центральном аппарате Следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил руководитель Следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову организовать проверку и представить доклад по ее итогам.

Волгоградцы в своем коллективном обращении к главе СКР попросили возбудить уголовное дело на генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Константина Шостака. Они указали на то, что предприятием была разрушена контактная сеть троллейбусов на улице имени 64-й Армии между остановками «Угол Парка» и «ТРЦ Акварель».

Ранее активные жители южной части областного центра обращались с просьбой восстановить троллейбусный маршрут №18 в городскую думу, мэрию и Госдуму. Электротранспорт не ходит в Кировском и Советском районах от улицы Тополевой до «Обувной фабрики» с 2017 года.