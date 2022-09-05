СК возбудил уголовное дело на волжанина, забившего до смерти знакомого

Фото: сообщество "Жесть Волжский"

Следователи Волжского возбудили уголовное дело на 33-летнего жителя, подозреваемого в убийстве 38-летнего мужчины. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, смертельная драка произошла 4 сентября на улице Горького у дома №13Б в городе-спутнике. Участники конфликта были знакомы, они в одной компании распивали спиртное. Между ними возник спор, переросший в потасовку.

- В какой-то момент, потерпевший упал на асфальт, после чего злоумышленник нанес ему не менее 9 ударов локтем в область головы. Потерпевший от полученной черепно-мозговой травмы скончался, - рассказали в следкоме.

Очевидцы засняли происходящее на видео, никто не вмешался и не разнял дерущихся. Страшные кадры убийства разлетелись в соцсетях.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства преступления, собирают доказательства. Они будут ходатайствовать об аресте подозреваемого на время расследования.