Самолет из Сочи экстренно сел в Волгограде из-за приступа аппендицита у 8-летней пассажирки

Самолет из Сочи экстренно сел в Волгограде Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 2 сентября, летевший из Сочи в Москву самолет экстренно приземлился в аэропорту Волгограда. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал AVIAINCIDENT, в 21.38 часов пилот лайнера передал информацию о больном пассажире. Речь шла о 8-летней девочке, у которой, как предполагается, случился приступ аппендицита.

Для незапланированной посадки выбрали аэропорт Волгограда, который находился ближе всего. Ребенка госпитализировали, а пассажирам рейса AFL1133 пришлось немного подождать. В скором времени самолет возобновил полет.

Информация о состоянии ребенка уточняется.