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Происшествия5 сентября 2022 8:53

В Волжском на видео сняли жестокое убийство молодого парня

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: сообщество "Жесть Волжский"

Фото: сообщество "Жесть Волжский"

5 сентября в сообществе «Жесть Волжский» опубликовали видео жестокой драки, в результате которой скончался молодой парень. Очевидцы запечатлели страшные кадры. Конфликт произошел в 102-м квартале на улице Горького №13Б возле магазины алкогольных напитков в Волжском.

На кадрах видно, как двое молодых людей начинают драться. Оба находятся в состоянии опьянения. Все происходит на глазах у нескольких свидетелей, которые никак не вмешиваются и ждут развязки. Заканчивается поединок трагично: волжанин наносит несколько ударов локтем по голове оппонента. Тот падает и больше не подает признаков жизни.

В правоохранительных органах сайту volgograd.kp.ru подтвердили факт смерти мужчины. В настоящий момент выясняются обстоятельства преступления.