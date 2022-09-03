3 сентября коронавирусом заболели 796 жителей Волгоградской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти на 2% увеличился прирост заболевших коронавирусом жителей Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперативном штабе региона, 3 сентября COVID-19 диагностировали у 796 человек. С начала пандемии в регионе выявили 238 297 случаев заражения.

Количество летальных исходов остается на низком уровне, но стоит учесть, что данные статистики учитывают смертельные случаи примерно месячной давности. За последнюю неделю о жертвах ковида не сообщалось.

В больницу за эти сутки госпитализировали 104 пациента, остальные лечатся амбулаторно. А вот выписали в разы больше. По актуальным данным, больничные листы закрыли 677 жителей региона. Тем временем инфекционисты говорят о шестой волне коронавируса и советуют вакцинироваться.