Под Волгоградом 5-летний мальчик уехал из дома на велосипеде и пропал

Полицейские нашли только велосипед мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник в хуторе Медведев Иловлинского района без вести пропал 5-летний мальчик. Ребенок в 19.30 уехал из дома не велосипеде, с тех пор о нем ничего неизвестно. Мама ребенка обратилась в полицию. Личный состав районного отдела полиции был поднят по тревоге. Более 50 полицейских, а также волонтеры и казаки вечером и ночью искали мальчика. Территория обследовалась со служебными собаками. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

У речки был найден велосипед мальчика, поиски ребенка продолжаются. Жителей региона, которые могли видеть пропавшего, сообщить в полицию.

- Дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45, Отдел МВД России по Иловлинскому району (84467) 5-13-42, - отметили в региональном Главке МВД.