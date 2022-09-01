Коронавирус в Волгограде ослабила вакцинация: иммунолог объяснил низкую смертность

Вакцина снижает количество тяжелых случаев заболевания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый подвид омикрона реже доводит до госпитализации. Об этом говорит статистика. Сегодня из общего числа зараженных стационарное лечение потребовалось лишь десятой части пациентов, остальные находятся дома. Заметно снизилась и летальность. За последние две недели сообщалось о 2 смертях.

- Летальных исходов меньше. Это в значительной мере связано с тем, что у нас была развернута масштабная прививочная кампания. Многие вакцинированы, многие переболели. Это люди, которые имеют иммунитет. При таком раскладе вирус ослабевает, меняются клинические проявление, инкубационный период и патогенность, - говорит доктор медицинских наук, профессор, врач-аллерголог-иммунолог Элеонора Белан.

Что касается лечения, то российские врачи используют уже проверенные препараты, которые дают хорошие результаты.

- Не так давно вышли последние методические рекомендации Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции. В них практически ничего не изменилось, схема лечения осталась прежней, - рассказала профессор Элеонора Белан.

Минимизировать риски заражения и последствия болезни можно лишь одним способом – вакцинироваться и придерживаться здорового образа жизни.

- Возьмем вакцинацию против гриппа. Она не дает сильного снижения заболеваемости. Но на 90% снижается частота тяжелых случаев, осложнений и летальных исходов. Вот такой же принцип у вакцины от коронавируса, - уверена Элеонора Белан. - Считается, что масочный режим, если количество больных превышает более 50 человек на 100 тысяч. У нас эти показатели превышены. Рекомендации по ношению масок в медучреждениях абсолютно адекватны. Вирус достаточно летучий, пренебрегать масками не стоит. Гигиенические меры и иммунопрофилактика дают хороший эффект.

Однако за лето волгоградцы расслабились. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета заметно упал. Минздрав рекомендует каждые полгода проходить повторную вакцинацию.