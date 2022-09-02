В Волгоградской области за сутки COVID-19 заразились почти 782 человека

В Волгоградской области продолжается рост заболеваемости ковидом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рост заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области не останавливается. С каждым днем число новых случаев становится все больше и больше. 2 сентября в регионе COVID-19 диагностировали у 782 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
В ковидные стационары за сутки госпитализировали 104 пациента. В последние дни наметилась тенденция на увеличение числа волгоградцев, которые выздоравливают от коронавируса. Сегодня вылечились 645 пациентов. Пятый день к ряду в регионе не фиксируются смерти от ковида.
За всю пандемию коронавирусом заразился 237 501 житель Волгоградской области, выздоровели 221 515 человек. Стал жертвой вируса 6 901 пациент.
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