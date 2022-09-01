Волгоградский иммунолог предупредил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Коронавирус сильно бьет по иммунитету ребенка. После болезни у детей часто наблюдаются усталость и рассеянность. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Наихудшие опасения начали сбываться: шестая волна коронавируса надвигается на Волгоградскую область и страну. Новая мутация омикрона крайне заразна. И вот доказательство: 1 августа прирост составлял всего 89 пациентов, а уже 1 сентября – 748 заболевших волгоградцев. Из них 104 ребенка. Если в начале пандемии бытовало мнение, что дети не болеют совсем или переносят ковид бессимптомно, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

- Исключений не существует: заболеванию новой коронавирусной инфекцией подвержены представители всех возрастных групп населения, включая детей грудного возраста, - обращает внимание главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова.

Так, 1 сентября коронавирус диагностировали у 104 детей. И это лишь начало учебного года. родителям стоит внимательнее отнестись к здоровью своих чад.

- У детей заболевание протекает легче, но растет патогенность вируса среди несовершеннолетних, то есть и количество инфицированных. В предыдущий сезон заболеваемость была 11%, сейчас уже 18%. Дети переносят ковид по-разному. Если сравнивать с исходным вирусом, то новый подвид штамма считают более «легким» вариантом. Однако у него есть крайне неприятные последствия. Почти половина детей после болезни и в течение длительного времени испытывают слабость, рассеянность, усталость, - подчеркивает аллерголог-иммунолог Элеонора Белан.

Это постинфекционный синдром, который тревожит родителей. К тому же, организм после перенесенного ковида очень слаб, некоторые детки начинают чаще болеть. Это становится настоящей головной болью для мам и пап.

- Иммунная система много работала, чтобы справиться с коронавирусной инфекцией, а на восстановление нужно время. Дефицит может сохраняться долгое время, - объясняет Элеонора Белан.

К сожалению, волшебной таблетки от частых больничных не существует. Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.

- Ни в коем случае нельзя без рекомендации врача давать ребенку иммуномодуляторы, - предостерегает Элеонора Белан. – Эффект может получиться обратный.

Стоит обратить внимание и на людей старшего поколения.

- Отметим, что наиболее тяжело заболевание переносят граждане из группы риска в возрасте 65 лет и старше, и те, кто имеет хронические заболевания, не вакцинированные граждане, а также кто длительное время не проходили иммунизацию, - главный внештатный инфекционист облздрава Елена Хлопотова.