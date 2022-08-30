В Волгограде возбудили уголовное дело после смертельного столкновения самокатчика с пенсионером

После смертельного наезда самокатчика на пенсионера возбудили уголовное дело Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде следователи Центрального района возбудили уголовное дело на 35-летнего мужчину, который на электросамокате насмерть сбил пенсионера. Происшествие случилось ночью 27 августа на Астраханском мосту. Самокатчик ехал по пешеходной дорожке, где из-за невнимательности сбил идущего навстречу 75-летнего волгоградца. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, пенсионер упал и ударился головой об асфальт.

Прохожие и сам самокатчик начали оказывать пожилому мужчине первую помощь. Пострадавшего скорая помощь госпитализировала в 25-ю больницу, медикам не удалось спасти пенсионера, он скончался в реанимации.

- Были опрошены все очевидцы происшествия, супруга потерпевшего, которая была с ним, мужчина, который сбил пенсионера. Был изъят сам самокат, - рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда Следственного управления СКР по региону Владимир Суров.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до двух лет. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.