В Волгограде СК проводит проверку после смертельного столкновения самокатчика с пенсионером

Следователи изъяли самокат после происшествия Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде следователи проводят доследственную проверку после смерти 75-летнего пенсионерка, погибшего от столкновения с самокатчиком. Происшествие случилось в областном центре на Астраханском мосту 27 августа в 1.50. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда Следственного управления СКР по региону Владимир Суров, следователи опросили свидетелей случившегося.

- Были опрошены все очевидцы происшествия, супруга потерпевшего, которая была с ним, мужчина, который сбил пенсионера. Был изъят сам самокат. Проводится проверка. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу, - отметил Владимир Суров.

Если вина 35-летнего мужчины, который ехал на электросамокате, будет доказана, то на него могут возбудить уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание предусматривает 2 года лишения свободы.

После ночного происшествия на Астраханском мосту самокатчик не скрылся с места, а стал оказывать пострадавшему пенсионеру первую помощь. 75-летнего мужчину госпитализировали в 25-ю больницу с травмой головы. Медикам спасти его не удалось, он скончался в реанимации.