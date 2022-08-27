В Волгограде в реанимации скончался сбитый самокатчиком пенсионер

Водитель самоката скрылся с места происшествия. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В реанимации больницы №25 Волгограда скончался мужчина, которого доставили туда ночью с серьезной травмой головы. Ее он получил в четвертом часу утра, когда шел домой по Астраханскому мосту. С ног 75-летнего волгоградца сбил человек на самокате. И уехал, даже не остановившись.

В облздраве подтвердили смерть пенсионера. Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области сайту volgograd.kp.ru сообщили, что поиски самокатчика ведутся, полиция просит помощи свидетелей и очевидцев происшествия, чтобы привлечь виновника ДТП к ответственности.