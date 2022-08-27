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Происшествия27 августа 2022 17:35

В Волгограде в реанимации скончался сбитый самокатчиком пенсионер

Мужчину сбили ночью на Астраханском мосту
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Водитель самоката скрылся с места происшествия.

Водитель самоката скрылся с места происшествия.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В реанимации больницы №25 Волгограда скончался мужчина, которого доставили туда ночью с серьезной травмой головы. Ее он получил в четвертом часу утра, когда шел домой по Астраханскому мосту. С ног 75-летнего волгоградца сбил человек на самокате. И уехал, даже не остановившись.

В облздраве подтвердили смерть пенсионера. Ранее в ГУ МВД по Волгоградской области сайту volgograd.kp.ru сообщили, что поиски самокатчика ведутся, полиция просит помощи свидетелей и очевидцев происшествия, чтобы привлечь виновника ДТП к ответственности.