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Общество25 августа 2022 7:17

В Волгограде завели уголовное дела после появление в Волге нефтяных пятен

Реку загрязнили два затонувших теплохода
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура

В Волгограде возбудили уголовное дело после загрязнения Волги нефтепродуктами. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, в акватории затона Сарептский в Красноармейском районе были остатки топлива, моторного масла, смазки узлов и агрегатов от двух затонувших теплоходов.

В Волге на юге города два затонувших судна обнаружили еще зимой. Под воду ушли буксирный теплоход «РБТ-280» и разъездной теплоход «Судостроитель», принадлежащие судостроительной организации. Тогда и стало понятно, что судна загрязнили акваторию нефтепродуктами. Подняли их из реки только в августе. Природоохранная прокуратура провела проверку, по ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение вод».

Отмечается, что после поднятия со дна двух теплоходов Волге загрязнение не грозит.