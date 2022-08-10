На юге Волгограда со дна Волги подняли два судна

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура

В Красноармейском районе Волгограда подняли из Волги два затонувших судна. Этим занималась судостроительная организация, которой принадлежат плавательные средства, по решению суда после иска природоохранного прокурора. Из Сарептского затона подняли буксирный теплоход «РБТ-280» и разъездной теплоход «Судостроитель», рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

- Благодаря вмешательству надзорного ведомства акватория водного объекта очищена от плавсредств, - отметили в ведомстве.

Напомним, два затонувших судна на юге города обнаружили зимой. Из-за них на поверхности Волги образовалось нефтяное пятно.