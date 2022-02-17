В Волге образовалось нефтяное пятно из-за затонувших катеров

Фото: Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Сарептском затоне Волги в Красноармейском районе Волгограда затонули 2 катера. Как это произошло, пока неизвестно. Место обследовали специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора и Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры. У причальной стенки Волгоградского судостроительного завода, где и нашли потонувшие суда, водная поверхность насыщена нефтепродуктами, предположительно, дизельным топливом, имеющим характерный запах. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Росприроднадзоре.

- Специалистами экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» отобраны пробы природной воды, на предмет установления негативного влияния на водный объект, осуществлены измерения нефтяного «пятна» на поверхности водного объекта, - отметили в ведомстве.

Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Специалисты устанавливают тип затонувших судов, а также их собственников, чтобы принять дальнейшие процессуальные решения. После получения лабораторных исследований проб воды будет дана исчерпывающая оценка произошедшего и определен размер причиненного ущерба реки.