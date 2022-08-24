Где перекроют дороги в Камышине с 26 по 28 августа 2022

На время праздника дороги перекроют. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В городе Камышине Волгоградской области с 26, 27 и 28 августа 2022 года отметят день города и проведут XIV Камышинский арбузный фестиваль. На время праздничных мероприятий в райцентре временно ограничат движение транспорта. Перекрывать дороги будут поэтапно, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Камышина.

Так, все три дня с 26 по 28 августа 2022 с 9 до 15 часов в Камышине перекроют движение на цирковой площади в районе Бухты. 27 августа с 9 утра до 21 часа закроют проезд вдоль парка Топольки и жилых домов 7 микрорайона №25-27, с 10.15 до 10.30 на время праздничного шествия не проехать и на улице Пролетарской от улицы Советской до Комсомольской площади.

А 28 августа 2022 года в Камышине с 17.00 до 22.00 перекроют дороги на улице Советской от улицы Калинина до Набережной, на улице Набережной от улицы Лазарева до Октябрьской, а также Октябрьскую от улицы Гороховской до Набережной.

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