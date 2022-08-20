День города и арбузный фестиваль в Камышине 27 и 28 августа 2022: программа праздничных мероприятий

Камышин ярко отметит День города. Фото: Алексей КОПАЕВ

С 26 по 28 августа 2022 года город Камышин Волгоградской области отметит 354-й день рождения. В программе праздничных мероприятий в День города - XIV Камышинский арбузный фестиваль, посвященный 350-летию Петра I, салют и концерт Ираклия Пирцхалава. Сайт volgograd.kp.ru публикует полную программу праздника на 26, 27 и 28 августа 2022.

Каждый день 26, 27 и 28 августа 2022 года в Камышине с 10 до 15 часов на цирковой площади в районе Бухты будет «Арбузный разгуляй». Гостей ждут ярмарка, песни и танцы. 27 августа 2022 в 13.00 там пройдет конкурс «Арбуз-экспо 2022».

Учтите, что все три дня в Камышине будут перекрывать дороги на время праздника и фестиваля (схема перекрытия). А в места проведения мероприятий пройти можно будет только через рамки и после досмотра.

Программа праздника в День города в Камышине 26 августа 2022 года

26 августа 2022 в 11.00 на аллее у Камышинского историко-краеведческого музея торжественно откроют бюсты Я. Ломоносову и Я. Дитцу. В 12.00 в Художественной галерее откроют выставку.

Программа праздника в День города в Камышине и арбузный фестиваль 27 августа 2022 года

27 августа 2022 в 9.00 в Камышине откроется выставка-ярмарка в парке «Топольки» (7 микрорайон.) С 10 часов гостей будут встречать артисты, фотозоны и интерактивные площадки.

27 августа 2022 в 10.15 Арбузный царь прошествует от ЦКД «Дружба» до парка Топольки. В 10.30 в парке пройдет торжественное открытие Камышинского арбузного фестиваля. А в 11.00 гостей ждет театрализованное представление - Петр I прибудет по реке Камышинке. В 12.00 на речке устроят флайборд шоу и откроют любимую горожанами «Камышинскую обжорку».

27 августа 2022 в 12.30 на сцену парка «Топольки» в Камышине выйдет ансамбль «Лазоревый цветок». Концерт и конкурсы будут идти весь день в режиме нон-стоп, в 19.25 для камышан выступит ансамбль «Казачий курень».

27 августа 2022 в 20.45 в День города в Камышине покажут яркое флайборд шоу в парке Топольки на реке Камышинка, завершит которое фейерверк. Начнется салют в 21.00.

27 августа 2022 в 16.00 на стадионе спортшколы №1 в Камышине откроется еще одна выставка-ярмарка. С 17.00 до 19.00 здесь будут работать спортивные площадки и устроят «Большие арбузные гонки». В 19.00 начнется концерт. До 21.00 на сцене будут зажигать группа «Кума» и кавер-группа Discovery из Самары.

Программа праздника в День города в Камышине и арбузный фестиваль 28 августа 2022 года

28 августа 2022 в парке Комсомольцев-добровольцев стартует «Арбузное Кутюр-шоу». В 15.00 откроется выставка-ярмарка, в 16.00 камышан со сцены поприветствует Арбузный царь. Продолжит программу праздника арбузного фестиваля и Дня города в Камышине в 16.15 конкурс «Арбузные малыши». В 17.00 начнется дефиле «Карнавальный променад», в 17.30 - кутюр-шоу, а в 18.20 – концерт.

На набережной Волги в Камышине 28 августа 2022 откроется площадка «Виват, арбузная столица». В 19.00 камышан с Днем города поздравят Петр I и звезды российского театра и кино - участники кинофестиваля «Волгоградский факел». В 20.45 на сцену выйдут артисты Волгоградской филармонии, а в 21.10 – концерт продолжит хедлайнер - Ираклий Пирцхалава. Завершится День города в Камышине еще одним праздничным фейерверком. Начнется салют 28 августа 2022 в 22.00.