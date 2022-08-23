В Волгограде возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла известная семья из Екатеринбурга

Корейский автомобиль влетел в лоб "Ладе" и отправил ее в кювет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области расследованием причин серьезного ДТП в Камышинском районе, в котором погибли трое взрослых и пострадали 6 человек, займется следствие. 23 августа следственный отдел МО МВД России «Камышинский» возбудил уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть трех лиц. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона, на место аварии выезжал прокурор Камышина Александр Кисилев. Ход расследования уголовного дела надзорный орган взял под свой контроль.

ДТП на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград произошло 22 августа в 15.50. На 468-м километре трассы столкнулись внедорожник Ssang Yong, легковая «Лада Ларгус» и автобус Setra. По предварительным данным, 34-летний водитель «SsangYong» не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным рейсовым автобусом. В результате корейский автомобиль занесло, он выскочил на встречку и влетел в «Ладу Ларгус» из Екатеринбурга.

В отечественной легковушке погиб известный в Екатеринбурге ведущий свадеб и праздников Роман Аставин, его жена и теща. 19-летняя дочь жены от первого брака, 9-летний ребенок и две трехлетние сестрички остаются в больнице. Врачи оказывают им помощь. Волгоградские чиновники пообещали оказать всевозможную поддержку детям, оставшимся без родителей в чужом регионе.