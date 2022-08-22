Три человека погибли и шестеро пострадали в страшном ДТП на трассе Волгоград – Сызрань

В ДТП погибли трое взрослых. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная трагедия произошла в понедельник, 22 августа в 15.50 на трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград: разбились отпускники из Уфы и Екатеринбурга. В жестком столкновении погибли трое взрослых. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, на 468 км автодороги Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло столкновение автомашин "Ссанг Йонг", "Лада Ларгус" и автобуса "Сетра". В результате водитель и две пассажирки "Лады Ларгус" погибли (два человека на месте, один – на руках врачей в больнице). Деблокировать людей из покореженных машин пришлось спасателям МЧС.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru сообщили в администрации Волгоградской области, сейчас все оперативные региональные службы задействованы в оказании помощи пострадавшим.

Раненых, по данным облздрава – шестеро. Трое из них это дети. Трехлетних двойняшек отвезли в хирургию Камышинской детской больницы, они в состоянии средней степени тяжести. Трое взрослых и 9-летний ребенок доставлены в центральную городскую больницу Камышина. Чиновники пообещали, что соцзащита окажет всю необходимую помощь малышам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области.

- На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа, к месту аварии выехали автотехники и следователи Главка, - сообщили "КП-Волгоград" в ведомстве.